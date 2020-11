Lucci, da Bonucci e Florenzi ai campioni degli eSport  

VIDEOGIOCHI

Che gli eSport stiano prendendo sempre più piede è ormai un dato di fatto. Dalle più blasonate squadre di calcio, ai top team di F1 e MotoGP, tutti partecipano ai tornei ufficiali con giocatori ormai considerati professionisti dei videogame. Una figura, quella del progamer, che con il tempo si sta ritagliando un ruolo sempre maggiore tanto da venir paragonata a quelle degli sportivi "vero". Non sorprende, quindi, che la World Soccer Agency di Alessandro Lucci, leader mondiale nella gestione di calciatori professionisti del calibro di Leonardo Bonucci, Alessandro Florenzi, Juan Cuadrado, Joaquín Correa, Aleksandar Kolarov, Daniele De Rossi e molti altri, abbia deciso di aprire una divisione completamente proiettata sul mondo degli eSport in collaborazione con Mkers, la più importante azienda nel ramo del gaming competitivo. La partnership tra le due entità nasce dallo scopo comune di supportare il sistema eSport e spingerlo ad evolversi, offrendo ai club calcistici di tutto il mondo un servizio di recruitment professionale di grande spessore e con esperienza decennale maturata sul campo.

Le due agenzie offriranno ai club aiuto in attività di eSport scouting, si impegneranno a supportare le società nelle attività di eSport consultancy e assisteranno i pro player nel loro percorso di crescita professionale, curandone l'immagine e la comunicazione.

Vedi anche Milan Il Milan entra nel mondo degli Esports in partnership con QLASH "Gli eSport rappresentano il futuro dell’intrattenimento digitale - ha dichiarato Alessandro Lucci - e per questo crediamo sia fondamentale compiere un importante passo verso questo settore con l’ausilio di Mkers, la realtà più competente e strutturata nel panorama del gaming competitivo, con l’ambizioso obiettivo di costruire un sistema di management capace di scovare e lanciare giovani talenti in grado di competere nei principali campionati mondiali".

"Come già da alcuni anni accade nei mercati esteri, finalmente anche in Italia la procura sportiva apre al mondo eSport - ha spiegato Paolo Cisaria, co-founder di Mkers - . La figura del Pro Player, centrale all’interno dell'ecosistema e-sportivo, necessita sempre di più di una gestione manageriale professionalmente strutturata. È un passo importante per il nostro settore che sono certo crescerà ulteriormente grazie alla professionalità ed alla competenza di una agenzia prestigiosa come la WSA".

Vedi anche games Fifa 21, il calcio per tutti i gusti che tifa Inter e Milan La forte volontà di Mkers di espandersi e rendersi appetibile in campo internazionale è evidente anche nella scrupolosa attenzione posta nella costruzione del proprio roster di FIFA 21, composto da ben tre giocatori situati nella top sedici della classifica mondiale del 2020. Il team, infatti, vanterà la presenza di Prinsipe, campione europeo nel torneo di FIFA Ultimate Team del 2017, Oliboli7, vincitore della eAllsvenskan 2020 e al vertice della prima classifica settimanale di FIFA 21, EthxnH, collocatosi dodicesimo nella classifica mondiale del 2020, ed il giovane emergente di grandi prospettive Hartixel. Tutta la squadra avrà l’obiettivo di competere nei grandi campionati europei, come la ePremier League, la Liga eSport, la eSerie A.