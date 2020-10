Fifa 21, il calcio per tutti i gusti che tifa Inter e Milan

VIDEOGIOCHI

di

ALBERTO GASPARRI

Seppur con un piccolo ritardo rispetto al tradizionale appuntamento di settembre, anche quest'anno è arrivato il momento dell'uscita del videogioco calcistico più popolare. Fifa 21 si è fatto attendere un po' più del solito, ma alla fine EA Sports ha regalato agli appassionati il nuovo capitolo della serie. Un capitolo, già disponibile per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch (ma solo in Legacy Edition) e pronto con l'aggiornamento per le console di next gen, che presenta diverse novità.

Vedi anche inter Inter, Lukaku contro Fifa 21: "Che mer.. è questa?" Per quanto riguarda la modalità Carriera, le innovazioni aggiunte danno ulteriore profondità alle partite, nei trasferimenti e nell'allenamento, con più opzioni per controllare la crescita della squadra e rendere più facile per i giocatori avviare la fase manageriale. Funzionalità come Interactive Match Sim e Player Development sono fondamentali per prendere il controllo della stagione, mentre l'IA migliorata fornisce nuovi sistemi per un processo decisionale migliorato in marcatura, contrasto, passaggi e dribbling. E' stato confermato, poi, lo spazio dedicato al football da strada di Volta. Con Volta Featured Battles sarà possibile affrontare icone del pallone come Kylian Mbappé, insieme a star globali come il pluripremiato produttore e DJ Diplo, il campione di pesi massimi Anthony Joshua e tanti altri che verranno aggiunti ogni settimana. Inoltre, è stata ampliata l'esperienza social con Volta Squads, un nuovo modo per unirsi a un massimo di quattro amici o entrare nella comunità con altri giocatori di Volta e vincere insieme nella modalità cooperativa online 5v5. A livello di gameplay, gli sviluppatori si sono dedicati a sistemi di attacco dinamici. Questi miglioramenti mirano a portare il processo decisionale dei giocatori a nuovi livelli e premiare la creatività e il controllo su tutto il campo, creando un'esperienza più realistica attraverso funzionalità come la personalità di posizionamento, le nuove corse creative e il dribbling agile.

Ma andiamo con ordine nella nostra recensione di Fifa 21 pere partiamo da uno degli aspetti che più riguardano e interessano i tifosi italiani. Come la scorsa stagione, tra le squadre di Serie A manca la Juve con denominazione, maglia e stadio ufficiale e all'assenza dei bianconeri (presenti ancora come Piemonte Calcio) si aggiunge quella della Roma e dell'Olimpico. In compenso,sono presenti in esclusiva con San Siro, c'è la Champions League, la finale di Europa League, la Supercoppa Uefa e la Libertadores. Non ci sono però la Serie B e la Nazionale italiana non ha maglia e stemma ufficiale... Pro e contro, che rischiano di fare più vinti che vincitori nell'eterna lotta tra Fifa e Pes.

Fatta questa doverosa premessa, diciamo subito che Fifa 21 è una versione migliorata del suo predecessore. Non sorprende perché non stravolge, ma non si può dire che non ci siano cambiamenti. Anzi. Si è lavorato molto per perfezionare quello che non funzionava, grazie all'introduzione di nuove meccaniche di gioco. Gli inserimenti sono più intelligenti e creativi, come pure è migliorato il movimento dei compagni di squadra. Grossi passi avanti, poi, sono stati fatti per quanto riguarda i cross e il gioco aereo in generale. Adesso il pallone è finalmente direzionabile completamente e gli stacchi devono essere gestiti con tempismo e precisione. Un altro passo avanti riguarda la possibilità di entrare in gioco anche quando il pallone si trova a poca distanza: ora si può intercettare, sporcare, deviare. Questo è legato a un rallentamento generale del gioco, che lo rende più fisico e fantasioso allo stesso tempo. Nel complesso i giocatori si muovono meglio e le nuove animazioni, comprese quelle dei mister a bordo campo, contribuiscono a ravvivare le partite. Dal punto di vista dell'audio, quello ambientale degli stadi ci è sembrato maggiormente coinvolgente anche grazie all'introduzione di uno speaker locale e agli aggiornamenti del risultato provenienti dagli altri campi durante le partite.

Per quanto riguarda le modalità, bisogna dire che chiunque può trovare quella che meglio gli aggrada. La Carriera è diventata più profonda e manageriale, ma allo stesso tempo più difficile da gestire per chi ama il calcio giocato e basta. Colpa di un'interfaccia non proprio intuitiva e di una lunga serie di menù che all'inizio possono scoraggiare., invece, vi porterà nel mondo del calcio da strada. La campagna, il Debutto, è diventata un po' meno narrativa seppure abbastanza simile a quella del 2020. Resta sempre molto divertente da giocare, soprattutto per merito di un multiplayer che dà finalmente soddisfazione. Dal canto suo,è un discorso completamente a parte. La grande novità, oltre al fatto che sono sparite le carte forma fisica per fare spazio allo stadio personalizzato, è che si possono giocare in co-op con gli amici partite valide per le stagioni e le Squad Battle.

Nel complesso, insomma, questo Fifa 21 mette la ciliegina sulla torta di un'epoca, con un gioco completo, divertente e bello sotto ogni punto di vista. Suggerimenti per il 2022? Forse è arrivato il momento di trovare il modo di inserire ilanche qui.