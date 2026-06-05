Voglia di Coppa del Mondo in spiaggia? eFootball torna sulle console Nintendo con Kick-Off!
Abbiamo provato il nuovo titolo calcistico in esclusiva per Switch 2: la recensionedi Alberto Gasparri
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Ancora pochi giorni e poi i riflettori dello sport saranno puntati sul Nord America, dove fino a metà luglio si svolgerà la Coppa del Mondo di calcio, tra Usa, Canada e Messico. Un evento planetario a cui, purtroppo, non parteciperà l'Italia, che per la terza volta consecutiva ha mancato la qualificazione all'evento più importante del pallone. I nostri appassionati, così, dovranno accontentarsi di qualche partita virtuale. Magari in spiaggia, grazie all'uscita di eFootball Kick-Off!, il nuovo gioco realizzato da Konami in esclusiva per Nintendo Switch 2, di una serie che torna sulle console di Kyoto dopo oltre dieci anni. Questo nuovo capitolo si affianca al titolo free-to-play, erede del mitico PES, ormai in circolazione da diverse stagioni, ma non per i possessori delle console della Grande N. Che adesso ne avranno una versione tutta per loro, a una cifra più che abbordabile (19,99 euro) e senza micro transazioni. Intendiamoci, non si tratta dello stesso eFootball, ma di una versione "light", seppure assolutamente meritevole di attenzione, come abbiamo avuto modo di verificare nella nostra recensione.
Pur non avendo il roster della concorrenza, eFootball Kick-Off! può comunque contare su numerosi top club mondiali come Inter, Milan, Manchester United o Barcellona, ma anche nazionali, a partire dall'Argentina di Messi, e un’ampia rosa di calciatori, dalle stelle del momento alle leggende più iconiche.
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Le modalità di gioco non sono numerose, ma comunque varie. In Tour Mondiale, da giocare in single player offline, creerete la vostra squadra (ma quanto a divise e stemmi personalizzabili la scelta è limitata) e parteciperete a tornei in tutto il mondo. Vincendo le partite potrete "rubare" calciatori avversari alle squadre da voi battute oppure usare le monete guadagnate per ingaggiare leggende del calcio, andando alla conquista del mondo. In questo 2026 dei Mondiali, non poteva mancare quella che viene definita Coppa Internazionale, ovvero la Coppa del Mondo, in cui potrete scendere in campo con la vostra nazionale. Anche in questo caso si gioca offline.
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Per quanto riguarda il multiplayer, avrete la possibilità di disputare partite veloci singole, sfruttando anche l'opzione GameShare di Nintendo Switch 2, che vi permette di giocare con gli amici utilizzando un'unica copia del gioco e utilizzando, fino a tre contemporaneamente, anche le "vecchie" Switch e Switch Lite. L'online conta, invece, sull'essenziale Quick Match (dove è previsto proprio il GameShare) e sulle Partite classificate per scalare il ranking.
Sono poi inclusi un paio di diversivi. Wall Ball è un mini-game 3 contro 3 che si gioca su un campo circondato da muri: vince la prima squadra che segna 5 gol. Dovrete usare le vostre abilità offensive per superare la difesa avversaria e approfittate dei rimbalzi per andare in gol. Obstacle Race è un secondo mini-game che metterà alla prova le vostre abilità: dribblate, schivate ostacoli, affinate l’arte del passaggio, ottenendo sempre più punti mentre vi avvicinate alla porta avversaria. L'obiettivo è realizzare punteggi elevati per diventare una leggenda del calcio.
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Anche su Switch 2 emerge la peculiarità di eFootball, ovvero quella di essere molto realistico e a volte fin troppo simulativo. Per facilitare l'apprendimento, sono previsti degli "aiuti", come suggerimenti su a chi passare il pallone o indicando i giocatori liberi, ma anche attivando un effetto rallentatore sotto porta per facilitare il tiro perfetto. E non mancano partite 6 contro 6 per aumentare gol ed emozioni. Chiaramente, i giocatori più esperti possono disattivare queste opzioni e godersi il calcio tipico di PES e dei suoi discendenti.
Manca, però, soprattutto in Tour Mondiale, un senso di progressione, visto che tutto si esaurisce completando i vari tornei e raggiungendo il massimo potenziamento della squadra. Anche perché gli obiettivi legati al completamente di specifica sfide, sono fini a se stessi e senza ricompense.
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Dal punto di vista tecnico, eFootball Kick-Off! non brilla per cura e dettaglio grafico, ma spicca almeno per fluidità, visto che gira tranquillamente a 60 fps. Il che non è poco in un titolo sportivo. La limitazione di contenuti e licenze ufficiali, insieme a una longevità ridotta, lo rende adatto più ai neofiti che alla fan base di eFootball, ma la possibilità di giocarlo sotto l'ombrellone nelle ore più calde, senza l'impegno tipico dei titoli più completi e impegnativi, potrebbe essere la carta vincente e aprire le porte a un'edizione futura ancora più accattivante.