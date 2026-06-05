Voglia di Coppa del Mondo in spiaggia? eFootball torna sulle console Nintendo con Kick-Off!

Ancora pochi giorni e poi i riflettori dello sport saranno puntati sul Nord America, dove fino a metà luglio si svolgerà la Coppa del Mondo di calcio, tra Usa, Canada e Messico. Un evento planetario a cui, purtroppo, non parteciperà l'Italia, che per la terza volta consecutiva ha mancato la qualificazione all'evento più importante del pallone. I nostri appassionati, così, dovranno accontentarsi di qualche partita virtuale. Magari in spiaggia, grazie all'uscita di eFootball Kick-Off!, il nuovo gioco realizzato da Konami in esclusiva per Nintendo Switch 2, di una serie che torna sulle console di Kyoto dopo oltre dieci anni. Questo nuovo capitolo si affianca al titolo free-to-play, erede del mitico PES, ormai in circolazione da diverse stagioni, ma non per i possessori delle console della Grande N. Che adesso ne avranno una versione tutta per loro, a una cifra più che abbordabile (19,99 euro) e senza micro transazioni. Intendiamoci, non si tratta dello stesso eFootball, ma di una versione "light", seppure assolutamente meritevole di attenzione, come abbiamo avuto modo di verificare nella nostra recensione.