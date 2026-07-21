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Stranezze

La Ferrari che volò sulle Dolomiti con l'Esercito

Nel marzo del 2011, Ferrari scelse di presentare la sua ultima e più radicale creazione in modo spettacolare. La vettura era la FF (acronimo di Ferrari Four: quattro posti e, per la prima volta nella storia del Cavallino, quattro ruote motrici). Per dimostrare l'efficacia del nuovo sistema di trazione integrale brevettato 4RM, la casa emiliana decise di organizzare i test stampa internazionali sulle nevi dell'Alto Adige, allestendo una pista di ghiaccio a 2.350 metri di quota, sulla cima del Plan de Corones

21 Lug 2026 - 08:00
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