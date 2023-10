Galliani sul caso scommesse: "Spero siano leggerezze, Tonali ragazzo fantastico"

MONZA

L'ad del Monza: "Problema comune a tanti, mi auguro siano leggerezze veniali". Sul suo futuro: "Resterò in società anche se eletto al Senato"

"Spero siano leggerezze e peccati veniali, non mortali". Così Adriano Galliani, ad del Monza, ha commentato lo scandalo legato al calcio scommesse che ha visto fino ad ora coinvolti, e sotto indagine, i calciatori Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. "Non commento le cose che non

conosco e non ci sono ancora capi d'accusa. Tonali lo conosco molto bene e so è che un ragazzo fantastico" ha poi aggiunto il noto dirigente in occasione di un evento politico andato in scena nella Brianza.

Le recenti rivelazioni hanno lasciato di sasso diversi protagonisti del mondo del pallone accendendo i fari sul problema della ludopatia, comune a tanti: "Credo che queste scommesse siano un problema di diversi ragazzi, come i problemi di droga e alcol - ha concluso Galliani - quello che so è quello che leggo sui giornali ma credo che siano leggerezze da ragazzi. Me lo auguro".

Sul suo futuro in caso di elezione in Senato alle elezioni suppletive del prossimo fine settimana. "Assolutamente sì, resterò, l'ho giurato, sono andato anche sotto la curva perché c'erano quelli della curva che dicevano 'noi votiamo Galliani se non va via dal Monza'".