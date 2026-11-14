FIGC

Presidenza della Federcalcio: ammesse le candidature di Malagò e Galliani

L'attuale commissario è sostenuto dai delegati delle società di Serie A, mentre quella dell'ex Milan è stata sottoscritta da atleti e tecnici

14 Nov 2026 - 13:02
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Galliani e Malagò © italyphotopress

Galliani e Malagò © italyphotopress

Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio - in ordine di presentazione - di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell'Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Lo rende noto la Figc, spiegando che la "candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici".

Sono state inoltre ammesse - in ordine di presentazione - le seguenti candidature a consigliere federale.

In rappresentanza della Lega Calcio Serie A: Giorgio Chiellini, Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito e Saverio Sticchi Damiani.

In rappresentanza della LNP Serie B: Antonio Gozzi.

In rappresentanza della Lega Pro: Giulio Gallazzi.

In rappresentanza della L.N.D.: Ilaria Bazzerla - L.N.D. Nazionale; Daniele Ortolano - L.N.D. Nazionale; Sergio Pedrazzini - L.N.D. Area Nord; Giacomo Fantazzini - L.N.D. Area Centro; Giuliana Tambaro - L.N.D. Area Sud.

In rappresentanza degli Atleti: Sara Gama - Atleti Professionisti; Davide Biondini - Atleti Professionisti; Valerio Bernardi - Atleti Dilettanti; Umberto Calcagno - Atleti Dilettanti.

In rappresentanza dei Tecnici: Giancarlo Camolese - Tecnici Professionisti; Fabio Lozzi - Tecnici Dilettanti; Silvia Citta - Tecnici Dilettanti. 

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