Presidenza della Federcalcio: ammesse le candidature di Malagò e Galliani

Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio - in ordine di presentazione - di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell'Assemblea Elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Lo rende noto la Figc, spiegando che la "candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli Atleti e Tecnici".