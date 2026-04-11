Fuoco nello stadio del Basilea, in fiamme gli spogliatoi e scoppia il giallo: "Motivi ancora da chiarire"

11 Apr 2026 - 11:53
© Getty Images

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La partita tra Thun e Basilea in programma questa sera alle ore 20,30 non verrà disputata. Colpa di un vasto incendio che ha colpito gli spogliatoi della prima squadra del Basilea al St. Jakob-Park nella serata di venerdì sera "per cause ancora da accertare". Lo ha reso noto lo stesso club svizzero tramite un comunicato stampa: "L'incendio, che ha prodotto una grande quantità di fumo, ha causato danni considerevoli e ha distrutto completamente l'intera area degli spogliatoi della prima squadra - si legge nella nota stampa -. Ciò includeva gli spogliatoi, i magazzini delle attrezzature e tutte le attrezzature dei giocatori e dello staff tecnico. Anche l'ufficio degli allenatori, l'ufficio del team manager, le aree di fisioterapia, così come le docce e i servizi igienici, hanno subito danni".

"I danni materiali significativi includono anche scarpe da calcio personali, tutte le attrezzature da gioco e di ricambio (maglie, attrezzature per l'allenamento, ecc.), nonché attrezzature mediche e tecniche necessarie per lo svolgimento delle partite che non possono essere sostituite a breve termine. A causa dei danni subiti, del fatto che l'intera area delle catacombe è ufficialmente sigillata fino a nuovo avviso e della mancanza di attrezzature mediche e da gioco utilizzabili, l'FC Basilea non potrà disputare la partita in trasferta contro l'FC Thun sabato 11 aprile 2026. La Lega Calcio Svizzera ha approvato la richiesta dell'FC Basilea di rinviare l'incontro" ha concluso il Basilea.

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