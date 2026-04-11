Fuoco nello stadio del Basilea, in fiamme gli spogliatoi e scoppia il giallo: "Motivi ancora da chiarire"

La partita tra Thun e Basilea in programma questa sera alle ore 20,30 non verrà disputata. Colpa di un vasto incendio che ha colpito gli spogliatoi della prima squadra del Basilea al St. Jakob-Park nella serata di venerdì sera "per cause ancora da accertare". Lo ha reso noto lo stesso club svizzero tramite un comunicato stampa: "L'incendio, che ha prodotto una grande quantità di fumo, ha causato danni considerevoli e ha distrutto completamente l'intera area degli spogliatoi della prima squadra - si legge nella nota stampa -. Ciò includeva gli spogliatoi, i magazzini delle attrezzature e tutte le attrezzature dei giocatori e dello staff tecnico. Anche l'ufficio degli allenatori, l'ufficio del team manager, le aree di fisioterapia, così come le docce e i servizi igienici, hanno subito danni".