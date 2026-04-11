Napoli, dall'11 al 27 luglio in ritiro per la quindicesima volta a Dimaro

Il Napoli ha scelto per la quindicesima volta Dimaro-Folgarida per il consueto ritiro estivo pre-campionato. Il club azzurro sarà nella trentina val di Sole dal 17 al 27 luglio, allenandosi come sempre allo stadio comunale di Carciato. E' un legame consolidato nel tempo, fanno sapere da Trentino Marketing. A Dimaro l'organizzazione è già al lavoro per mettere a punto l'accoglienza dei tifosi, dei giocatori e dello staff e mettere a punto al meglio lo stadio.