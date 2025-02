"Davanti al razzismo non si può e non si deve mai tacere. L'odio e la discriminazione non sono tollerabili. Caro Moise, Firenze è con te!". Così questa mattina su Facebook Sara Funaro, sindaca di Firenze, a proposito degli insulti razzisti che sui social sono stati indirizzati all'attaccante della Fiorentina Moise Kean dopo la partita tra la squadra viola e l'Inter.