Fullkrug, centimetri e muscoli che faranno molto comodo al Milan di Allegri

Al suo arrivo a Milano, Fullkrug è stato preceduto da due dogmi che per il momento non sono stati confermati dai fatti: è fragile fisicamente e segna gol a raffica. In quanto ai gol, per il momento è a quota zero, come zero sono gli assist. Nel caso degli infortuni, per fortuna del Milan finora la risposta fisica è stata perfetta, così come la sua presenza negli spezzoni di partita in cui è stato impiegato. Interpretando le parole e i fatti messi in campo da Allegri, è molto probabile che l'arma Fullkrug venga utilizzata soprattutto nelle partite che hanno portato le sofferenze maggiori, quelle contro le piccole squadre. Nelle grandi occasioni il Milan sembra già perfetto come è stato in questo girone d'andata: equilibrato, ben coperto e pronto a innescare l'imprevedibilità del doppio numero dieci, Pulisic e Leao.