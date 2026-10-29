Frosinone-Lecce, l'arbitro Abisso nel mirino: due gli episodi contestati, la ricostruzione

29 Ott 2026 - 20:16
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Turno infrasettimanale complicato per gli arbitri di Serie A. Anche a Frosinone, nel posticipo che ha messo di fronte ai ciociari il Lecce dell'ex Di Francesco, non sono mancate le polemiche a pochi secondi dall'intervallo. L'arbitro Abisso non ha avuto dubbi sull'assegnare un penalty ai padroni di casa (poi realizzato da Calò) per un presunto fallo di Siebert su Kvernadze. Presunto, perché il contatto tra i due è davvero leggerissimo. Considerando le nuove linee di Orsato, il penalty sembra molto generoso.

Le proteste del Lecce sono state tante anche per un episodio avvenuto poco prima che ha visto protagonista proprio Calò e Gandelman nell'area ciociara: in questo caso la trattenuta del calciatore del Frosinone sembrava decisamente più punibile rispetto al fallo che ha portato successivamente il Frosinone dal dischetto al 45'. Tante le discussioni davanti a due episodi che hanno fatto girare il match dalla parte della truppa di Alvini. 

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