Frosinone-Lecce, l'arbitro Abisso nel mirino: due gli episodi contestati, la ricostruzione

Turno infrasettimanale complicato per gli arbitri di Serie A. Anche a Frosinone, nel posticipo che ha messo di fronte ai ciociari il Lecce dell'ex Di Francesco, non sono mancate le polemiche a pochi secondi dall'intervallo. L'arbitro Abisso non ha avuto dubbi sull'assegnare un penalty ai padroni di casa (poi realizzato da Calò) per un presunto fallo di Siebert su Kvernadze. Presunto, perché il contatto tra i due è davvero leggerissimo. Considerando le nuove linee di Orsato, il penalty sembra molto generoso.