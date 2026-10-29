Como, posticipato il rientro di Kean: fuori per altre cinque settimane, il comunicato

29 Ott 2026 - 19:24
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Il Como dovrà ancora attendere prima di riabbracciare Moise Kean. Ai box da oltre un mese, l'ex Fiorentina e Juve starà ancora fuori come comunicato dal club lariano in un comunicato stampa: "Como 1907 comunica che il calciatore Moise Kean si è sottoposto, presso l’istituto Cugat di Barcellona, a un trattamento finalizzato al pieno recupero del recente fastidio alla tibia - si legge -. Il trattamento è stato eseguito con successo. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque settimane e saranno valutati quotidianamente in base all’evoluzione clinica. Il Club ringrazia il Dr. Cugat e il suo staff e augura a Moise un pronto rientro".

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