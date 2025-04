Frode fiscale, pm mantiene richiesta di 4 anni e 9 mesi per Ancelotti

Il pubblico ministero, nel secondo giorno del processo contro l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, ha confermato la richiesta di 4 anni e 9 mesi di reclusione per il tecnico per presunta frode fiscale, ritenendo che questa sia stata "dimostrata". Ne danno notizia i media iberici. Nella sua arringa finale, il pubblico ministero ha affermato che l'esistenza di "un insieme di società" strumentali con sede nelle Isole Vergini britanniche per la riscossione dei diritti d'immagine da parte dell'allenatore indica "la chiara esistenza di un piano o di una struttura fraudolenta".