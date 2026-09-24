Kane e l'ipotesi doppia carriera calcio-NFL: "In futuro mi piacerebbe conciliare le due cose"

Harry Kane pensa ad un futuro nella NFL. Ma non dopo essersi ritirato dal calcio giocato. L'attaccante inglese ha riflettuto sul suo futuro in un'intervista al New York Times: "Forse, se in futuro dovessi giocare nella MLS o in un campionato simile, potrebbe essere un’opportunità per conciliare le due cose, in base alle stagioni. Ma è un’idea che mi frulla in mente perché, al momento, sento di voler giocare qui il più a lungo possibile."
L'uragano, grande appassionato anche di golf, ha spiegato: "Tutto dipende da come si evolverà la mia carriera nei prossimi cinque o sei anni, dalla motivazione e da ciò che vorrò fare. La NFL è un’opzione molto più realistica rispetto al golf, mettiamola così".
"Tiro i rigori e la pressione e la tecnica sono molto simili", la similitudine tra i due sport osservata da Kane. "Se dovessi farlo, in termini di allenamento, sarei più vicino a quello che a qualsiasi altro sport. Ma, come ben so, in tutti gli sport d’élite, quando li guardi in TV, gli atleti li fanno sembrare facili e pensi che sia possibile, ma non è sempre così. Se dovessi farlo, sarebbe una cosa che prenderei molto sul serio. Mi ci vorrebbero dai sei mesi a un anno per provarci e allenarmi prima."