Kane e l'ipotesi doppia carriera calcio-NFL: "In futuro mi piacerebbe conciliare le due cose"

"Tiro i rigori e la pressione e la tecnica sono molto simili", la similitudine tra i due sport osservata da Kane. "Se dovessi farlo, in termini di allenamento, sarei più vicino a quello che a qualsiasi altro sport. Ma, come ben so, in tutti gli sport d’élite, quando li guardi in TV, gli atleti li fanno sembrare facili e pensi che sia possibile, ma non è sempre così. Se dovessi farlo, sarebbe una cosa che prenderei molto sul serio. Mi ci vorrebbero dai sei mesi a un anno per provarci e allenarmi prima."