Francia-Senegal: Rabiot corre e gioca come piace ad Allegri. Mbappè sbaglia tutto, ma poi...

Prima vera candidata al titolo mondiale dopo l'esordio zoppicante della Spagna, la Francia racconta a tutti che l'unica vera avversaria è la Francia stessa. Sulle straordinarie potenzialità della squadra nessuno ha mai avuto dubbi, se mai ci si chiedeva come fosse possibile far convivere tanti campioni tenendo come finalizzatore il numero uno degli individualisti, Mbappè. Didier Deschamps ha dimostrato che nel calcio si può fare tutto, basta avere la pazienza di spiegare e di verificare l’applicazione della teoria. È servita un'ora di gioco, ma poi tutto è stato risolto, in archivio vanno tre punti meritati e il Mondiale prende subito la piega giusta per i vicecampioni dei 2022, sempre che non ripeta le distrazioni che ha portato al 2-1 di Mbaye e al "quasi" 3-2 allo scadere.