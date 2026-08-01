Esposito lascia il ritiro del Cagliari, l'ira del club

Esplode a Cagliari il caso Sebastiano Esposito: il giocatore ha lasciato il ritiro della squadra a Ponte di Legno senza autorizzazione. Lo comunica in una nota il club rossoblù. Il trequartista ex Inter, spiega la società, al momento non ha fornito motivazioni in merito alla propria decisione. Esposito non partirà con la squadra in Germania per l'amichevole di domani con l'Union Berlin. La società- si legge nel sito del web- valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti. Nei giorni scorsi il Cagliari e il procuratore del giocatore Mario Giuffredi si erano incontrati per valutare una richiesta di adeguamento del contratto. Ma le parti non erano riuscite a trovare un'intesa.