FRANCIA, RINFORZATA SICUREZZA PER SFIDA CONTRO ISRAELE

La Francia rinforza la sicurezza per il match in programma stasera fra la nazionale di calcio e Israele valido per la Nations League. Il capo della polizia francese Laurent Nuñez ha detto che 4.000 agenti di polizia e personale di sicurezza saranno dispiegati intorno allo Stade de France, con altri 1.500 poliziotti sui trasporti pubblici. Le autorità parigine sono in stato di massima allerta e stanno adottando misure estreme una settimana dopo le violenze contro i tifosi israeliani durante una partita di calcio di Europa League ad Amsterdam. Nuñez ha dichiarato che l'evento era ad "alto rischio". "Quello che abbiamo imparato da Amsterdam è che dobbiamo essere presenti anche lontano dallo stadio e nei trasporti pubblici prima e dopo la partita", ha dichiarato giovedì all'emittente francese France Info.