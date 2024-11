FRANCIA-ISRAELE DOPO AMSTERDAM, 'NOI NON CI TIRIAMO INDIETRO'

"La Francia non si tira indietro": dopo le violenze di Amsterdam contro i tifosi israeliani, a margine della partita di calcio fra l'Ajax e il Maccabi di Tel Aviv, il ministro dell'Interno francese, Bruno Retailleau conferma che la partita di Nations League di giovedì prossimo allo Stade de France, fra i Bleus e Israele, si svolgerà regolarmente. "Qualcuno - ha scritto su X il ministro - chiede lo spostamento della partita Francia-Israele. Io non lo accetto: la Francia non si tira indietro perché significherebbe abdicare di fronte alle minacce di violenza e di fronte all'antisemitismo. Su mia richiesta, il prefetto Laurent Nunez, prenderà la disposizioni di sicurezza necessarie affinché la partita si svolga allo Stade de France, come previsto". Il contesto di tensione attorno al match è aumentato dopo che militanti filopalestinesi hanno manifestato davanti alla Federcalcio francese per chiedere l'annullamento della partita e dopo che gli ultrà del Paris Saint-Germain hanno dispiegato due sere fa - in occasione dell'incontro di Champions contro l'Atletico Madrid - lo striscione "Free Palestine".