Francia, Deschamps: "Pogba? Se non sarà al top non lo porterò ai Mondiali"

Dopo l'operazione al ginocchio, per Paul Pogba è iniziata la corsa contro il tempo per tornare in campo e conquistarsi un posto ai Mondiali in Qatar. Nel fare le convocazioni per i prossimi impegni di Nations League, del resto, Didier Deschamps è stato chiaro sulla questione. "Paul non verrà con noi solo per fare gruppo - ha spiegato il ct della Francia -. Se non ha giocato prima e non è al top della forma, è inutile, lui stesso non lo vorrebbe".