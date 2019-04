France Football, ecco quanto guadagnano i calciatori: Messi è il top

01/04/2019

France Football fa i conti in tasca alle star del pallone. Il prestigioso settimanale francese ha infatti stilato una speciale classifica dei calciatori e degli allenatori con i guadagni più alti. Secondo quanto trapela da alcune indiscrezioni sull'indagine, in cima alla lista dei giocatori si piazza Messi, con Ronaldo subito dietro nonostante guadagni 10 milioni in più da quando è passato alla Juve. Per quanto riguarda i mister, invece, il top è Simeone.