Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: quante novità nei titolari di Baldini

03 Giu 2026 - 19:46
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© italyphotopress

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Ufficiale la prima formazione azzurra dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Per l'amichevole contro Lussemburgo, Silvio Baldini lancia un undici titolare giovanissimo. In porta Donnarumma e attaccante centrale Pio Esposito, poi tante novità nel 4-3-3 azzurro, tra cui Favasuli, Bartasaghi e Ndour. 

Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: 

Lussemburgo (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani. All. Strasser. 

Italia (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. All. Baldini. 

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