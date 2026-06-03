Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: quante novità nei titolari di Baldini

Ufficiale la prima formazione azzurra dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Per l'amichevole contro Lussemburgo, Silvio Baldini lancia un undici titolare giovanissimo. In porta Donnarumma e attaccante centrale Pio Esposito, poi tante novità nel 4-3-3 azzurro, tra cui Favasuli, Bartasaghi e Ndour.
Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali:
Lussemburgo (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani. All. Strasser.
Italia (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. All. Baldini.