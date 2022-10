Forbes 2022, Mbappé scalza Messi e Ronaldo: è il nuovo Paperone del calcio

FORBES 2022

Nella stagione 2022-2023 il francese guadagnerà 128 milioni di dollari: 8 milioni più della Pulce e 28 più di CR7

I calciatori che guadagneranno di più nel 2022 secondo Forbes

















10) Kevin de Bruyne, Manchester City: 29 milioni di dollari (25 milioni di stipendio + 4 milioni di sponsor) 1 di 10 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Kylian Mbappé scalza Leo Messi e Cristiano Ronaldo e diventa il calciatore più ricco del mondo. Secondo le stime di Forbes, nella stagione 2022-2023 il francese guadagnerà 128 milioni di dollari, 8 milioni più del fenomeno argentino e 28 più di CR7, che rimane il giocatore che guadagna di più fuori dal campo (60 milioni). Al quarto posto c'è un altro calciatore del PSG, Neymar, davanti a Salah (Liverpool) e Haaland. Completano la Top 10 Lewandowski, Hazard, Iniesta e De Bruyne.

I 128 milioni di dollari calcolati da Forbes tengono conto degli introiti sportivi e di quelli derivanti dagli accordi con una scuderia di partner che comprende Nike, Dior, Hublot, Oakley e Panini. Gli interessi dell’attaccante non finiscono qui: Mbappé è da tre anni volto copertina del videogioco Fifa, ha una sua società di produzione di contenuti sportivi, Zebra Valley, ed è ambasciatore e investitore della piattaforma di NFT Sorare. La maggior parte (110 milioni) deriva dal tumultuoso rinnovo con il PSG la scorsa estate, dopo aver rifiutato la corte del Real Madrid.

In sesta posizione fa il suo esordio nella top ten il prodigio del Manchester City Erling Haaland, unico dei primi dieci, oltre a Mbappé, ad avere meno di 30 anni. I dieci calciatori più pagati al mondo in questa stagione dovrebbero guadagnare complessivamente 652 milioni di dollari, una cifra in aumento dell’11% rispetto ai 585 milioni dello scorso anno.