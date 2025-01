Fonti polizia: Omeonga era in black list di Israele

Gli agenti della Polaria sono intervenuti il 25 dicembre a bordo di un'aereo in transito a Fiumicino, proveniente dal Belgio e diretto a Tel Aviv, per far scendere il calciatore Stephane Omeonga in quanto sarebbe stato sulla black list di Israele e quindi non gradito nel Paese. E' quanto si apprende da fonti della Polizia. La Polaria, viene precisato dalle stesse fonti, è intervenuta su richiesta del capo scalo e del comandante della compagnia aerea. Prima dell'intervento, immortalato da un video di un passeggero in cui Omeonga viene trascinato a forza giù dal velivolo, riferiscono le stesse fonti, ci sarebbe stata una mediazione di circa 40 minuti. Poi Omeonga è stato portato negli uffici della polaria di Fiumicino e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ora rischierebbe un'ulteriore denuncia per diffamazione.