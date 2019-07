Dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Perugia Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato di Edin Dzeko, che è nel mirino dell'Inter: "È qui con noi, è un nostro calciatore. Posso dire che ha lavorato molto forte e molto bene, non ho visto un singolo segnale che non sia anima e corpo con noi che è quello che chiedo non soltanto a lui, ma anche a tutti gli altri nostri calciatori".