 Fondo Advent in corsa per Serie A, valutazione 13 miliardi

Il fondo di private equity Advent International si fa avanti per rilevare una quota della Serie A, la lega della massima serie del campionato italiano di calcio, che sta già valutando le offerte di Cvc e di Bain Capital. Secondo indiscrezioni di Bloomberg, Advent avrebbe fatto un'offerta che valuterebbe la Serie A e i suoi ricchi diritti televisivi circa 13 miliardi di euro. La mossa di Advent arriva a distanza di poche settimane dall'offerta da 3 miliardi di Bain per una quota di circa il 25% e da quella di Cvc, interessata fino al 20% per 2 miliardi.