Foggia: 4 arresti e 52 Daspo per estorsione e intimidazione contro il Presidente

La polizia ha arrestato quattro persone per tentata estorsione a danno del presidente del Calcio Foggia 1920 in esecuzione all'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia barese. I cinquantadue Daspo "fuori contesto", sono stati emessi dal questore nei confronti di pregiudicati della provincia per delitti di criminalità organizzata e in materia di stupefacenti. Le indagini hanno scoperto una lunga campagna di intimidazione e di azioni violente con lo scopo di costringere il titolare della società sportiva a dimettersi e a cedere il controllo della società, in seguito al suo rifiuto di affidare di fatto a quei gruppi i servizi di gestione del sistema delle sponsorizzazioni e degli accrediti per l'ingresso allo stadio, oltre che il controllo di assunzioni e rapporti professionali all'interno della società sportiva.