Foden MVP di City-Napoli: "KDB sarà sempre una leggenda"

"È un inizio perfetto, l'avversario era molto difficile da affrontare. Gli azzurri sono una squadra da incubo da battere, lo abbiamo visto oggi. La loro struttura, come si mantengono, lasciano spazi minimi. Si tratta di saper passare la palla al momento giusto e cercare di rompere le linee. Penso che siamo stati piuttosto intelligenti, non abbiamo concesso troppe palle perse in zone difficili. Nel complesso, una prestazione solida". Così Phil Foden, eletto MVP di Manchester City-Napoli, ai microfoni di TNT Sports: "De Bruyne? Una leggenda del nostro club. Non posso ringraziarlo abbastanza per quello che ha fatto per il City e per i trofei che ci ha fatto vincere. Resterà per sempre una leggenda qui!"