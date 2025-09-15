Coman in Arabia Saudita, Lizarazu lo critica: "È un ritiro sportivo"

Kingsley Coman si è recentemente trasferito in Arabia Saudita, all'Al-Nassr. Una scelta, quella del francese, che continua a dividere e che è stata diverse volte criticata. Anche Lizarazu, campione del mondo con la Francia nel 1998, si è espresso negativamente sul trasferimento di Coman in Arabia: "Per me è una sorta di ritiro sportivo. È vero che Kanté ci andò e poi fu anche richiamato dalla nazionale, ma qui parliamo di un giocatore giovane che decide di trasferirsi in un posto calcisticamente povero di stimoli. Avrei preferito vedere Coman in un bel campionato europeo, ad esempio in Premier League".