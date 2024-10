L'appello disperato di Maxime Fleury: "Mia moglie ha la leucemia, aiutatemi a pagar le cure"

A settembre dello stesso anno i medici hanno spiegato alla coppia come non ci fossero più cure adatte in Francia, un motivo che non ha sconfortato Maxime e Julia che hanno scoperto l'esistenza di un trattamento sperimentale all'MD Anderson Hospital di Houston (Texas). Da qui l'idea della raccolta fondi e l'appello ripreso anche dal Nizza per raggiungere la cifra necessaria per affrontare la terapia: "Questa è l'ultima possibilità per salvare mia moglie, l'ultima cura che c'è su questa Terra. Il costo della cura è tra 200.000 e 250.000 euro - ha concluso Fleury -. Sono obbligato a portare a termine questa sfida insormontabile. Combatterò fino alla fine con il tuo aiuto".