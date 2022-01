Vlahovic: "Voglio riportare la Fiorentina in Europa, in futuro non so cosa accadrà"

RIAVVICINAMENTO?

L'attaccante serbo, che ha rifiutato il rinnovo con la Viola: "Se è possibile un compromesso con il presidente? Mai dire mai"

"L'ho detto più volte. Qui a Firenze si sta facendo una bella storia di calcio. Abbiamo una buona squadra, grandi calciatori, un grande sostegno da parte dei tifosi. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa perché non siamo stati in Europa per molto tempo. Poi non so cosa accadrà in futuro, vedremo". Parole di riavvicinamento o che comunque rimandano l'addio quelle di Dusan Vlahovic in una intervista al portale serbo Politika.rs.

Vlahovic ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina il contratto in scadenza a giugno 2023. Da qui la rottura con il club viola e le voci sull'interesse nei suoi confronti dei grandi club ma l'attaccante serbo ha continuato a firmare gol. Sul rapporto con Commisso: "È soprattutto un uomo serio e un grande Presidente che sa quello che vuole in ogni momento, è molto ambizioso in qualunque cosa faccia. Se è possibile un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuove vittorie". E ancora: "Voglio che il 2022 sia ancora migliore del precedente, voglio diventare il migliore al mondo e fare ancora più gol, che la Fiorentina sia costantemente ai vertici del calcio italiano, che la Serbia vada il più lontano possibile in Qatar", ha proseguito Vlahovic, che con il gol realizzato alla 18.a giornata contro il Sassuolo ha raggiunto le 33 reti in Serie A nel 2021 eguagliando Cristiano Ronaldo. "Forse avrei potuto fare di più e meglio, ma sicuramente significa molto per me aver raggiunto Ronaldo. Essere fianco a fianco con un calciatore così oggi è sicuramente un grande onore".