Verso Fiorentina-Milan, Italiano promette battaglia: "Vogliamo onorare Barone"

FIORENTINA

"Abbiamo voglia di ripartire con un risultato positivo per tutto quello che è successo"

La Fiorentina si prepara a tornare in campo per la prima volta dopo la morte di Joe Barone. "Sono stati momenti particolari, difficili - ha spiegato Vincenzo Italiano in vista della gara contro il Milan -. Sappiamo che dobbiamo ripartire e onorare Joe al meglio mettendo in campo quelle che erano le sue caratteristiche: passione, amore, attaccamento a questa città, a questi colori e a questa società". "Dobbiamo cercare di onorarlo al massimo. Dobbiamo farlo per lui, per la sua famiglia, per tutto quello che ci ha lasciato - ha aggiunto il tecnico della Viola -. Dobbiamo andare oltre la sua assenza perché abbiamo perso una grande guida, un padre. Dobbiamo cercare di trovare le energie e la forza per andare forte come ci chiedeva lui in tutte le partite".

"Il Milan arriva da un grande momento ed è in grande forma. Questa sosta ci ha dato l'opportunità di recuperare qualche calciatore e tutti i nazionali sono rientrati - ha continuato l'allenatore della Fiorentina -. Sappiamo che è una gara difficile e giochiamo in casa. Abbiamo voglia di ripartire con un risultato positivo per tutto quello che è successo. Dobbiamo farci trovare pronti domani". "I tre punti sono sempre importanti come è importante fare la prestazione. Dobbiamo entrare in campo convinti di poter mettere in difficoltà una squadra forte come il Milan - ha proseguito Italiano -. Conosciamo il nostro valore e sappiamo che in casa dobbiamo sfruttare il fattore campo". "Servono punti per la classifica - ha aggiunto -. E' una gara importante per cercare uno slancio in più in classifica e cercheremo di fare di tutto per vincere".

"La squadra sta bene. Veniamo da un periodo con buoni risultati attraverso anche ottime prestazioni - ha spiegato ancora il tecnico della Viola -. La squadra è in crescita e può far bene in questo finale di stagione. Il lavoro di un anno bisogna che venga fuori. Stiamo crescendo di condizione e le prestazioni sono migliorate".

Infine qualche considerazione sul clima da brividi che ci sarà al Franchi, annunciato tutto esaurito per la gara contro il Milan. "Sappiamo che giochermeo in una cornice particolare. Sono convinto che tutto lo stadio ci darà la forza, l'energia e la spinta per dare il massimo - ha spiegato Italiano -. Ora dobbiamo lavorare e cercare di ottenere tutti insieme qualcosa di straordinario". "Ci siamo riusciti l'anno scorso e sono convinto che potremo farlo anche quest'anno - ha concluso -. Ci serve la spinta dello stadio. Vogliamo dare una gioia importante ai nostri tifosi".