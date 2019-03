Serie A, Fiorentina-Toro 1-1: pari "amaro" per l'Europa

31/03/2019

LA PARTITA

Un punto "inutile". Fiorentina e Toro si dividono la posta, ma l'1-1 non serve a nessuno. Già, perché l'Europa è sempre lontana e le altre pretendenti corrono. Per la Viola è quasi un verdetto. A quota 38, infatti, servirebbe un miracolo alla banda di Pioli per centrare l'obiettivo. Discorso diverso invece per i granata, che restano sì in scia, mostrando però una condizione non più brillante come qualche settimana fa. A preoccupare Mazzarri sono sempre le difficoltà in attacco, ma non solo. Anche in fase di impostazione, infatti, i granata faticano e forse cominciano a manifestare qualche segnale di stanchezza fisica e mentale. Segnali di allarme in vista di un finale di stagione da brividi con tante squadre in lotta per un posto tra i grandi del calcio europeo.



Al Franchi l'avvio della Viola è brillante. Alta e compatta, la Fiorentina aggredisce il Toro in avvio di manovra, cercando subito la pressione sui portatori e impedendo la costruzione ragionata. Atteggiamento che segna subito il tema tattico del match e l'andamento della gara. Sirigu salva il risultato su Benassi e Simeone, poi deve arrendersi al dribbling secco del Cholito, tenuto in gioco da Ansaldi. A buon ritmo sono i padroni di casa a fare il match, con Muriel bravo a defilarsi e ad arretrare per trovare spazio e innescare gli inserimenti. Il Toro però non molla e cerca di reagire spingendo sulle corsie. Ansaldi prova a farsi perdonare seminando il panico nell'area viola, ma Milenkovic & Co. chiudono bene, facendo densità davanti a Lafont e blindando le linee di passaggio. In mediana tocca a Rincon alzare i giri, ma Belotti, complice anche una trattenuta di Vitor Hugo, non trova il guizzo vincente. Con le squadre lunghe la Fiorentina spinge in ripartenza con Muriel e Djidji rischia grosso toccando di mano in area. Dall'altra parte invece è Baselli a fare la differenza a ridosso delle punte. E proprio dal suo destro arriva il tracciante che pareggia i conti tra le proteste viola. Un gol che ristabilisce l'equilibrio, ma non cambia il tema del match, con la squadra di Pioli sempre pericolosa in contropiede e Sirigu ancora protagonista davanti a Simeone e Benassi.



Nella ripresa la gara riparte con una bella chiusura di Ansaldi su Mirallas, poi Iago Falque va ko e Mazzarri fa entrare Zaza. Una mossa obbligata, che però non cambia l'inerzia della partita. Più dinamica, la Fiorentina ha gamba e quando riparte mette paura. Il Toro invece difende basso e fatica a manovrare con ordine, afidandosi alle giocate individuali e ai calci piazzati. Mirallas fallisce il bersaglio grosso in contropiede, poi Muriel sfiora il palo. Dall'altra parte il tentativo più pericoloso dei grananta arriva invece da una punizione di Ansaldi da distanza siderale. Con le squadre più stanche, gli ultimi venti minuti si giocano a ritmo ridotto. Nel finale ci provano i baby Vlahovic e Montiel, ma Sirigu è attento e il fortino granata tiene fino al triplice fischio. Toro e Fiorentina si annullano.