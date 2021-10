Serie A, Fiorentina-Cagliari 3-0: tris viola contro Mazzarri

FIORENTINA-CAGLIARI 3-0

La formazione di Italiano si mette alle spalle gli ultimi due ko di fila e vede la zona Europa grazie a Biraghi, Nico Gonzalez e Vlahovic

Dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Napoli e Venezia, la Fiorentina trova il riscatto in Serie A battendo in casa 3-0 il Cagliari. Dominio viola al Franchi: un rigore di Biraghi (fallo di mano di Keita) e la rete di Nico Gonzalez regalano il doppio vantaggio, tra il 22’ e il 42’, a Italiano. Al 49’ Vlahovic, fischiato durante il riscaldamento, sigla il tris con una punizione capolavoro. La Fiorentina aggancia l’Atalanta con 15 punti.

LA PARTITA

Era dallo scorso 28 agosto che la Fiorentina non vinceva in casa: torna a farlo oggi al termine di un convincentissimo 3-0 contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Vengono messi così in un angolo i due ko consecutivi contro Napoli e Venezia a cavallo della sosta per le Nazionali. Ora i viola vedono la zona Europa con i loro 15 punti (gli stessi dell’Atalanta); sardi che invece rimangono al penultimo posto a quota 6.

Dopo poco più di un minuto del match del Franchi prova subito la soluzione dalla lunghissima distanza Saponara: Cragno non si fa beffare e mette in corner. Al 10’ è invece grandissima l’occasione costruita sempre dai viola: Bonaventura tocca di prima sulla destra per Nico Gonzalez, la cui gran botta con il destro termina a lato per questione di centimetri. Anche Martinez Quarta non va distantissimo, di testa, dallo specchio della porta. Al 22’, ecco però l’episodio che sblocca il match: sugli sviluppi di un corner, c’è in uno scontro aereo il tocco con la mano di Keita Balde (che viene anche ammonito) considerato fallo volontario. Dal dischetto non ci va Vlahovic, stanti anche i fischi da un settore della Fiesole contro di lui durante il riscaldamento; bensì è Biraghi a trasformare il rigore dell’1-0. Poco dopo Saponara pesca l’ottimo inserimento di Nico Gonzalez, che però di testa manda di poco a lato.

Nel finale di primo tempo un tiro a giro di Saponara s’infrange in pieno sul palo, mentre Nico Gonzalez riesce a firmare il raddoppio al 42’: Vlahovic, spalle alla porta, lancia proprio a campo aperto Saponara, il quale arriva a tu per tu con Cragno e appoggia per l’argentino, che a porta vuota non può sbagliare. Si ritorna in campo e arriva subito il tris viola: grandissimo calcio di punizione dal limite di Vlahovic, che disegna una parabola imprendibile per Cragno e mette la partita in ghiaccio. Nessuna esultanza polemica per lui; soltanto un lungo abbraccio con Vincenzo Italiano e tutta la panchina. Ancora pericolosissimo poi il serbo su un piazzato, accarezzando l’incrocio dei pali. Il palleggio della Fiorentina addormenta la partita fino al triplice fischio finale.

LE PAGELLE

Vlahovic 7,5 – Nella prima partita al Franchi da quando il presidente Commisso ha annunciato l’interruzione delle trattative per il rinnovo, il serbo rinuncia a battere il rigore anche a causa dei fischi della Fiesole che lo hanno accolto in campo. Il capolavoro su punizione stempera un po’ gli animi.

Biraghi 7 – Era il 18 ottobre 2020 quando il terzino viola segnò il suo ultimo gol (match dello scorso campionato contro lo Spezia). Un anno esatto più tardi, rieccolo esultare con la trasformazione del rigore che porta in vantaggio la Fiorentina a metà primo tempo.

Nico Gonzalez 7 – All’argentino, invece, la rete mancava dalla seconda giornata. Il giocatore più pagato della storia della Fiorentina trova così il suo secondo gol in Serie A dopo quello segnato contro il Torino: troppo agevole il suo tap-in a porta vuota che vale il raddoppio viola.

Nandez 6 – Probabilmente è l’unico che, perlomeno, ci prova in attacco nella formazione di Mazzarri: di certo la giornata odierna non poteva essere favorevolissima per la fase offensiva dei sardi. L’uruguaiano uscirà poi dal campo nella ripresa per un infortunio.

Keita Balde 5 – Troppo avulso dal gioco nella fase offensiva del Cagliari, esattamente come si rivela “dannoso” in fase difensiva: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, commette infatti un ingenuo fallo di mano che determina il rigore assegnato alla Fiorentina.

IL TABELLINO

FIORENTINA-CAGLIARI 3-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6,5, Biraghi 7 (22’ st Terzic 6); Bonaventura 6,5 (37’ st Duncan sv), Torreira 6 (37’ st Amrabat sv), Maleh 6 (22’ st Castrovilli 6); Saponara 7 (29’ st Callejon 6), Vlahovic 7,5, Nico Gonzalez 7. A disp.: Rosati, Nastasic, Munteanu, Benassi, Odriozola, Bianco, Igor. All.: Italiano 7

Cagliari (3-5-2): Cragno 6; Caceres 6 (24’ Bellanova 6), Ceppitelli 5,5, Carboni 5,5; Zappa 5,5 (13’ st Pereiro 5,5), Nandez 6 (26’ st Obert 6), Marin 5,5, Deiola 5 (14’ st Grassi 6), Lykogiannis 5; Keita Balde 5 (13’ st Pavoletti 6), Joao Pedro 5,5. A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Farias. All.: Mazzarri 5

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 22’ rig. Biraghi (F), 42’ Nico Gonzalez (F), 4’ st Vlahovic (F)

Ammoniti: Keita (C), Marin (C)

LE STATISTICHE

Per la prima volta la Fiorentina ha tenuto la porta inviolata per quattro match consecutivi contro il Cagliari in Serie A.

La Fiorentina non vinceva con almeno tre gol di scarto senza subire reti in una sfida di Serie A dal match dello scorso febbraio, contro lo Spezia di Vincenzo Italiano (3-0 anche in quel caso, al Franchi).

Il Cagliari non perdeva due match di Serie A in casa della Fiorentina da dicembre 2010.

Secondo rigore trasformato da Cristiano Biraghi (sui tre calciati) in Serie A, dopo quello firmato nel dicembre 2016, contro il Palermo, con la maglia del Pescara.

Prima di Cristiano Biraghi, l'ultimo difensore della Fiorentina a segnare dal dischetto in Serie A era stato Gonzalo Rodriguez, nell'aprile 2015, contro la Juventus.

Dusan Vlahovic ha segnato la sua prima punizione diretta in Serie A, all'ottavo tentativo. L'ultimo giocatore della Fiorentina ad aver trovato la rete su punizione diretta nel massimo torneo era stato Erick Pulgar, lo scorso marzo, contro il Milan.

Contro nessuna squadra, Dusan Vlahovic ha segnato più gol in Serie A che contro il Cagliari: quattro, al pari di Atalanta e Sampdoria.

Nicolás González ha preso parte a tre marcature (due reti, un assist) in questo campionato, tutte al Franchi in quattro partite.

Entrambi i gol di Nicolás González in questo campionato sono stati segnati negli ultimi cinque minuti del primo tempo, in casa, di sinistro e da dentro l'area di rigore.

La Fiorentina ha già calciato quattro rigori (tutti realizzati) in questo campionato; la squadra toscana ne aveva ottenuti sei in tutta la Serie A 2020/21.

21 conclusioni per la Fiorentina nella sfida contro il Cagliari; la Viola non ne contava di più al termine di un incontro di Serie A da ottobre 2020 (22 vs Sampdoria).