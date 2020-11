Serie A, Fiorentina-Benevento 0-1: Prandelli parte male, Inzaghi torna a vincere

FIORENTINA-BENEVENTO 0-1

di

STEFANO RONCHI

Cesare Prandelli battezza con una sconfitta il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. Nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A la Viola perde 1-0 in casa col Benevento e in classifica resta inchiodata a otto punti. Al Franchi primo tempo bloccato e con poche occasioni. Nella ripresa poi Improta decide la gara al 52' con un destro preciso dal limite. Inzaghi torna a vincere dopo quattro ko di fila. Il Benevento sbanca il Franchi Getty Images

LA PARTITA

Parte male il Prandelli-bis a Firenze. Contro il Benenvento la Viola incassa una sconfitta pesante non sul piano del risultato, ma sul piano del gioco. Al netto delle occasioni disperate nel finale, infatti, a colpire nella Fiorentina è soprattutto la sterilità in attacco (non segna da 309 minuti in Serie A). Problema già palesato nell'era Iachini e ancora attuale anche dopo il cambio in panchina. Certo, a Prandelli servirà del tempo per trasmettere le sue idee e più coraggio alla squadra, ma, vista la classifica, alla Viola tocca cambiare presto rotta se vuole assecondare le ambizioni di Commisso. Discorso diverso invece per il Benevento. Dopo quattro sconfitte di fila, cinque compresa quella in Coppa Italia, Inzaghi torna da Firenze con una bella prestazione e tre punti preziosi. Una vittoria con tante note positive. Dalla solidità difensiva alla compattezza di squadra, passando per l'ottimo impatto dell'ingresso in campo di Insigne e il primo gol in Serie A di Improta.

Al Franchi il primo tempo è una partita a scacchi con pochi lampi e occasioni. Per la prima uscita, Prandelli si affida a un 4-2-3-1 di qualità con Kouamé, Castrovilli e Ribery a supporto di Vlahovic. Più coperto, Inzaghi sceglie invece un 4-3-2-1 corto e compatto con Moncini unica punta e Sau e Ionita in appoggio. A ritmo blando, l'avvio del match si gioca soprattutto in mediana. Da una parte Castrovilli prova a piazzarsi tra le linee e a dialogare con Ribery, dall'altra invece Hetemaj, Schiattarella e Improta fanno densità per limitare la fantasia della Viola e ripartire. Il primo squillo arriva da un colpo di testa di Kouamé su calcio d'angolo, poi la squadra di Inzaghi chiude bene tutte le linee di passaggio, raddoppia sui portatori e il match resta bloccato a centrocampo. Senza velocità, del resto, la manovra viola non decolla e il Benevento si difende senza affanno. Biraghi spara alle stelle dopo un bel lancio di Amrabat per Ribery, poi verso la fine del primo tempo il francese lascia il campo per un problema muscolare dopo un errore in contropiede e il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

La ripresa si apre con l'ingresso in campo di Insigne. Cambio che dà subito i suoi frutti. Dopo un errore di Biraghi, infatti, l'ex Napoli serve a Improta la palla per il vantaggio del Benevento. Gol che rompe l'equilibrio e costringe Prandelli a cambiare volto alla Fiorentina: fuori Duncan, Kouamé e Igor, dentro Pulgar, Cutrone e Lirola. Col 4-3-1-2 la Viola prova ad alzare il baricentro e aumenta i giri, ma il Benevento non trema e continua a essere pericoloso. Da una parte Vlahovic di testa sbaglia da buona posizione, poi Castrovilli e Lirola arrivano in ritardo su un cross di Biraghi. Dall'altra Dragowski disinnesca invece un sinistro velenoso di Insigne, poi Pezzella stoppa un destro di Moncini a botta sicura e Lapadula sfiora il raddoppio su punizione. Occasioni che accendono il finale. A caccia del pari, la Fiorentina attacca a testa bassa, ma il Benenvento resiste al forcing viola. Montipo' si supera su un colpo di tacco ravvicinato di Vlahovic, poi un sinistro altro di Lapadula chiude le ostilità nel recupero. Il Benevento torna a respirare, la Fiorentina invece continua a non segnare e si lecca le ferite. Per Prandelli c'è molto lavoro da fare.



LE PAGELLE

Amrabat 6: solita qualità e solidità davanti alla difesa. Si muove con ordine e imposta, ma da solo non basta a innescare con rapidità la manovra

Ribery 5,5: parte da sinistra e cerca di accentrarsi, ma fatica a saltare l'uomo. Glik lo marca stretto e ha poco spazio per incidere. Out nel primo tempo per un problema muscolare

Vlahovic 5: servito poco e male, fatica a farsi spazio nell'affollata difesa del Benevento. Caldirola non lo molla un attimo ed è costretto a giocare quasi sempre spalle alla porta. Nella ripresa sbaglia di testa da buona posizione

Kouamé 5: Prandelli lo piazza in fascia a destra, ma non brilla. Senza spazi non riesce a sfruttare le doti fisiche in allungo e fatica a dialogare nello stretto. Prva

Sau 5,5: gioca con ordine, ma non inventa e Inzaghi nella ripresa lo sostituisce subito con Insigne. Cambio azzeccato

Glik 6,5: guida la difesa con personalità facendo valere l'esperienza. Guarda Ribery a vista, usando anche le maniere forti per non farlo partire

Insigne 6,5: entra al poso di Sau e fa saltare il banco con le sue giocate. Dà qualità alla manovra offensiva del Benevento. Serve a Improta l'assist per il vantaggio

Improta 6,5: prova di sostanza e carattere. Corre, lotta e decide la gara segnando il suo primo gol in Serie A



IL TABELLINO

FIORENTINA-BENEVENTO 0-1

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski 6; Milenkovic 6, Ger. Pezzella 5,5, Igor 5,5 (11' st Lirola 5,5), Biraghi 5; Amrabat 6 (27' st Borja Valero 6), Duncan 5 (11' st Pulgar 6); Kouamé 5 (11' st Cutrone 5), Castrovilli 5,5, Ribery 5 (44' Saponara 5); Vlahovic 5.

A disp.: Terracciano, Martinez Quarta, Bonaventura, Caceres, Venuti, Barreca, Eysseric. All.: Prandelli 5

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6,5; Letizia 6 (21' st Maggio 6), Glik 6,5, Caldirola 6,5, Barba 6; Hetemaj 6,5, Schiattarella 6, Improta 6,5 (38' st Tello 6); Ionita 6, Sau 5,5 (1' st Insigne 6,5); Moncini 6 (33' st Lapadula 6).

A disp.: Manfredini, Lucatelli, Basit, Di Serio, Sanogo, Masella, Pastina. All.: F. Inzaghi 6,5

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 7' st Improta (B)

Ammoniti: Biraghi, Lirola (F); Glik, Letizia, Hetemaj (B)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- Primo gol in Serie A di Riccardo Improta. Il Benevento è la squadra cha ha mandato in gol più giocatori italiani in questo campionato (cinque).

- Nessuna squadra ha segnato più reti del Benevento da fuori area in questo campionato (quattro), al pari di Sassuolo e Atalanta.

- La Fiorentina non segna da 309 minuti in Serie A: la peggior striscia dei Viola da agosto 2019 (543’).

- Nelle ultime tre stagioni (dal 2018/19), la Fiorentina ha perso sette delle 14 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (2V, 5N): nessuna squadra ha fatto peggio contro queste avversarie.

- Il Benevento con questa vittoria interrompe una striscia di quattro sconfitte di fila. Sono tre le vittorie dei campani in questo campionato, nell’unica precedente stagione in Serie A (2017/18) il primo successo arrivò alla 19a partita.

- Cesare Prandelli è tornato sulla panchina della Fiorentina dopo 3843 giorni dalla sua ultima partita in Serie A con i Viola, che risaliva a maggio 2010 contro il Bari.

- Primo assist in Serie A per Roberto Insigne alla sua ottava presenza nella competizione.