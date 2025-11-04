Fiorentina-Pioli: muro contro muro sul divorzio

Pioli per la prima volta al Viola Park: incontro con Pradè e visita al centro sportivo
La situazione in casa Fiorentina èsi gioca su due fronti: da un lato l'addio da Stefano Pioli, dall'altro la ricerca del nuovo allenatore. Pioli è ancora formalmente l'allenatore viola, nonostante la rottura con il club di Rocco Commisso sia ormai insanabile, poiché il divorzio, che sembrava inevitabile da giorni, si è trasformato in un braccio di ferro di natura strettamente economica.
Il club viola spingeva per una separazione tramite dimissioni del tecnico, evitando così di pagare per intero i circa tre milioni a stagione previsti dal contratto di Pioli fino al 2028. Una mossa per aiutare le esigenze di bilancio e questioni di fair play finanziario.
Tuttavia, Pioli rifiuta categoricamente di presentare le dimissioni, non volendo rinunciare all'ingaggio pattuito. La posizione del tecnico emiliano con la dirigenza (con il dg Ferrari e il dt Goretti) sembra irremovibile, così la trattativa per il divorzio rischia di trasformarsi in una battaglia quasi legale.
La giornata è stata "lunga, tesa e convulsa" tra richieste respinte e contro-richieste non accettate. Mentre i dirigenti discutevano, con il presidente Commisso (deluso e contrariato, secondo Tuttosport) coinvolto dagli USA, Pioli continuava regolarmente ad allenare i pochi calciatori non impegnati con la Nazionale.
Nonostante voci su possibili transazioni – come l'offerta della Fiorentina di pagare gli emolumenti di questa stagione in cambio di un'assunzione di responsabilità – la realtà è rimasta quella di un muro contro muro. Nella giornata di oggi è comunque attesa la soluzione, in modo poi da fiondarsi sul nuovo allenatore.
