Fiorentina-Pioli: muro contro muro sul divorzio

Il club vuole le dimissioni per non pagare interamente l'esonero (3 milioni a stagione) ma Pioli non molla

di Stefano Fiore
04 Nov 2025 - 08:38

La situazione in casa Fiorentina èsi gioca su due fronti: da un lato l'addio da Stefano Pioli, dall'altro la ricerca del nuovo allenatore. Pioli è ancora formalmente l'allenatore viola, nonostante la rottura con il club di Rocco Commisso sia ormai insanabile, poiché il divorzio, che sembrava inevitabile da giorni, si è trasformato in un braccio di ferro di natura strettamente economica.

Il nodo dei 3 milioni: chi paga l'ingaggio?

Il club viola spingeva per una separazione tramite dimissioni del tecnico, evitando così di pagare per intero i circa tre milioni a stagione previsti dal contratto di Pioli fino al 2028. Una mossa per aiutare le esigenze di bilancio e questioni di fair play finanziario.

Tuttavia, Pioli rifiuta categoricamente di presentare le dimissioni, non volendo rinunciare all'ingaggio pattuito. La posizione del tecnico emiliano con la dirigenza (con il dg Ferrari e il dt Goretti) sembra irremovibile, così la trattativa per il divorzio rischia di trasformarsi in una battaglia quasi legale.

Commisso arrabbiato, tensione al Viola Park

La giornata è stata "lunga, tesa e convulsa" tra richieste respinte e contro-richieste non accettate. Mentre i dirigenti discutevano, con il presidente Commisso (deluso e contrariato, secondo Tuttosport) coinvolto dagli USA, Pioli continuava regolarmente ad allenare i pochi calciatori non impegnati con la Nazionale.

Nonostante voci su possibili transazioni – come l'offerta della Fiorentina di pagare gli emolumenti di questa stagione in cambio di un'assunzione di responsabilità – la realtà è rimasta quella di un muro contro muro. Nella giornata di oggi è comunque attesa la soluzione, in modo poi da fiondarsi sul nuovo allenatore.

Pioli per la prima volta al Viola Park: incontro con Pradè e visita al centro sportivo

