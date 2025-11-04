Logo SportMediaset

Calcio

Milan, oggi l'Assemblea degli Azionisti: approvazione del terzo utile consecutivo

04 Nov 2025 - 10:00

Si tiene questo pomeriggio, con inizio alle ore 16:00, l'Assemblea degli Azionisti del Milan per l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025. L'esercizio finanziario ha registrato risultati storici per il club rossonero, confermando la solidità della gestione economica: Il Milan ha toccato i 495 milioni di euro di ricavi, il dato più alto nella storia della società, spinto anche dalle plusvalenze registrate a giugno; si registra il terzo utile consecutivo per il club, a quota +3 milioni di euro (leggermente inferiore ai +4,1 milioni del 2023/24).

All'ordine del giorno dell'assemblea ci sarà l'approvazione del bilancio e la presentazione del consolidato al 30 giugno 2025, oltre alle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della nuova società di revisione.

