Calcio

Bologna: Freuler operato alla clavicola, Immobile parzialmente in gruppo

04 Nov 2025 - 13:28
Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Bologna ha comunicato che "Dopo la frattura scomposta della clavicola destra, stamattina Remo Freuler è stato sottoposto a intervento di stabilizzazione chirurgica dall’equipe del prof. Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo. Osserverà qualche giorno di convalescenza e inizierà poi le terapie: seguiranno prossimamente le valutazioni sui tempi di ripresa".

Buone notizie per Vincenzo Italiano con Ciro Immobile che è quasi pronto al rientro in campo e in mattinata si è allenato parzialmente in gruppo con i compagni. 

01:01
Di Gregorio: "Con Spalletti per vincere"

01:35
02:09
Spalletti e l'uomo "DiGre": siparietto da Champions

01:23
Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

03:04
E' diventato il campionato dei veleni

01:53
Milan, avanti a fari spenti

01:46
Inter, si vede la mano di Chivu"

03:02
Sassuolo-Genoa 1-2: guarda gli highlights

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

02:09
Juve, porta blindata: la nuova missione di Di Gregorio

03:05
Scudetto, una corsa mai vista con polemiche di fuoco

01:59
Fiorentina nella bufera: ecco cosa succederà

02:01
Juve, nuovo esordio per Spalletti: ecco la Champions

02:18
Napoli, c'è la Champions e Conte si sfoga: "Lassù diamo fastidio"

01:25
Spalletti: "Scudetto? Vi spiego meglio"

01:01
Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

Calcio ora per ora
14:26
Buffon: "Esonero Spalletti? Epilogo frutto del calendario sfortunato"
13:46
Fiorentina senza vittorie dopo 10 giornate: solo in quattro alla fine si sono salvate
13:45
Francia, Ben Yedder a processo per stupro
13:28
Bologna: Freuler operato alla clavicola, Immobile parzialmente in gruppo
12:02
Lutto in casa Milan: è morto Attilio Maldera, fratello di Gino e Aldo