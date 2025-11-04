Bologna: Freuler operato alla clavicola, Immobile parzialmente in gruppo

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Bologna ha comunicato che "Dopo la frattura scomposta della clavicola destra, stamattina Remo Freuler è stato sottoposto a intervento di stabilizzazione chirurgica dall’equipe del prof. Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo. Osserverà qualche giorno di convalescenza e inizierà poi le terapie: seguiranno prossimamente le valutazioni sui tempi di ripresa".