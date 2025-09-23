Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
GIA' A RISCHIO

Pioli, cosa succede? L'avvio della Fiorentina preoccupa, a Pisa obbligatorio vincere

La situazione viola è già complessa con due soli punti conquistati in quattro giornate

23 Set 2025 - 11:40
© Getty Images

© Getty Images

E' chiaro che se fossimo in Premier League non se ne parlerebbe nemmeno. Inutile ricordare quanto ci abbiano messo Ferguson e Klopp a vincere qualcosa. Da noi il tempo è un'ipotesi. Ecco perché Pioli è già nel centro del mirino dopo quattro giornate. La Fiorentina ha solo due punti in classifica e la situazione è tutt'altro che semplice. Il derby di Pisa, per qualcuno, potrebbe già costare caro all’allenatore. Lasciando da parte qualsiasi considerazione su quanto sia assurdo mettere in discussione una guida tecnica dopo così poco tempo e sulla follia di continuare a parlare di progetti quando basta poco per cambiare strada, resta il fatto che i viola erano partiti con ambizioni di un certo livello e si ritrovano in zona retrocessione. In qualsiasi squadra italiana sarebbe grave, in un ambiente non facilissimo come Firenze lo è ancora di più.

Le premesse non devono però nemmeno cancellare i limiti mostrati dalla Fiorentina in queste giornate. Due pareggi in trasferta e due sconfitte casalinghe, 3 gol fatti e 6 subiti e altri numeri imbarazzanti come il totale dei tiri in porta: 9 in 4 giornate. Il problema vero, però, è che non è nemmeno troppo chiara quale sia l'idea di Pioli per questa viola. A partire dal sistema di gioco e da chi siano i titolari. A Cagliari è stata scelta una disposizione con tre difensori, quattro centrocampisti e due trequartisti dietro a una punta unica. A Torino il trequartista era uno solo dietro a due attaccanti, nella sconfitta casalinga con il Napoli si è puntato sul 3-5-2, poi variato in un 3-4-1-2 con l'ingresso di Fazzini, mentre con il Como si è passati al 4-4-2.

Sembra, insomma, che Pioli stia cercando di capire quale possa essere l'abito adatto alla nuova Fiorentina. Anche a livello di uomini, tra un centrocampo in cui si deve scegliere su chi puntare tra Mandragora, Fazzini, Sohm, Fagioli, Nicolussi Caviglia e Ndour, un attacco che, a seconda del sistema, può variare da Kean attaccante unico o in coppia con Piccoli o Dzeko e Gudmundsson che, quando sarà al 100%, potrà trovare un posto sulla trequarti o come seconda punta. Tante scelte, anche di livello, che invece di diventare un'arma in più aumentano la confusione. Se avesse tempo un allenatore di esperienza come Pioli, con una rosa così, saprebbe trovare la quadratura del cerchio ma c'è già aria da ultima spiaggia nella prossima di campionato a Pisa, con la viola obbligata a vincere.

In caso di sconfitta, nonostante le parole rassicuranti di Pradé, la posizione dell'ex guida tecnica del Milan non sarebbe più così salda e qualcuno già pensa a possibili sostituti. Tra i nomi che circolano ce ne sono due di allenatori prestigiosi al momento senza panchina: Spalletti e Thiago Motta.

Leggi anche

Pioli: "Triste, ma sul primo gol fallo inesistente" | Fabregas: "Dopo il 30' gran prestazione"

pioli
fiorentina
pisa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

01:02
Conte: "Da fuori arrivano missili..."

Conte: "Da fuori arrivano missili..."

03:08
Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

Napoli-Pisa 3-2: gli highlights

00:57
Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

Gilardino: "Orgoglio e rimpianti"

01:39
SRV RULLO COPPA ITALIA CAGLIARI-FROSINONE E UDINESE-PALERMO 22/09 SRV

Coppa Italia show: la vigilia di Cagliari-Frosinone e Udinese-Palermo

01:15
SRV RULLO VIGILIA MILAN-LECCE - CHI GIOCA? 22/9 SRV

Domani Milan-Lecce: turnover Allegri, c'è Maignan

04:27
Pisacane: "Concentrazione alta"

Pisacane: "Concentrazione alta"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS SENZA (NUOVI) ATTACCANTI (MUSICATO) 22/9 SRV

Juve, attacco a metà: dove sono David e Openda?

01:27
SRV RULLO POST DERBY ROMA GODE - LAZIO TREMA 22/9

Capitale a due facce: Gasperini sogna, Lazio in piena crisi

01:37
SRV RULLO BUFERA SAN SIRO (AGGIORNATO) 22/9 SRV

San Siro, futuro in bilico: Inter e Milan sempre più verso l'addio

01:48
SRV RULLO INTER COSA VA E COSA NO - POST SASSUOLO (MUSICATO) 22/9 SRV

Inter alti e bassi: Chivu respira tra gioco e sofferenza

01:31
DICH PISACANE PRE FROSINONE DICH

Pisacane pre Frosinone: "Niente cali di concentrazione"

02:40
Allegri: "Vincere per trovare continuità"

Allegri: "Vincere per trovare continuità"

00:31
Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

Atletico Madrid-Real Madrid: sabato 27 settembre alle 16.15 su Italia 1

01:49
Le parole di Allegri

Le parole di Allegri

01:15
Stasera il Pallone D'Oro

Stasera il Pallone D'Oro

I più visti di Fiorentina

Un lampo di Addai al 94' apre la crisi della Fiorentina: il Como rimonta e festeggia

Fiorentina-Como: il film della partita

Pioli, cosa succede? L'avvio della Fiorentina preoccupa, a Pisa obbligatorio vincere

Curva Fiesole all'attacco: "Commisso sciacquati la bocca, Pradè via dalle pa**e"

Paura in Fiorentina-Inter: malore in campo per Bove, partita rinviata

Edoardo Bove (Fiorentina)

Bove estubato: notte tranquilla. E' sveglio, vigile e orientato: "Grazie a tutti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:27
Milan, Maignan convocato per il Lecce
12:56
Champions League: Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi
12:16
Lazio, Fabiani: "Nuno Tavares non ha lasciato lo stadio dopo il derby, nessuna multa"
11:19
Dembélé: "Voglio restare al top ancora molto a lungo"
10:20
L'ex ct Prandelli su Vlahovic: "Un campione, ha dimostrato serietà"