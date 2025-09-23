Pioli, cosa succede? L'avvio della Fiorentina preoccupa, a Pisa obbligatorio vincere

E' chiaro che se fossimo in Premier League non se ne parlerebbe nemmeno. Inutile ricordare quanto ci abbiano messo Ferguson e Klopp a vincere qualcosa. Da noi il tempo è un'ipotesi. Ecco perché Pioli è già nel centro del mirino dopo quattro giornate. La Fiorentina ha solo due punti in classifica e la situazione è tutt'altro che semplice. Il derby di Pisa, per qualcuno, potrebbe già costare caro all’allenatore. Lasciando da parte qualsiasi considerazione su quanto sia assurdo mettere in discussione una guida tecnica dopo così poco tempo e sulla follia di continuare a parlare di progetti quando basta poco per cambiare strada, resta il fatto che i viola erano partiti con ambizioni di un certo livello e si ritrovano in zona retrocessione. In qualsiasi squadra italiana sarebbe grave, in un ambiente non facilissimo come Firenze lo è ancora di più.