Lo scontro si acuisce, Firenze si sveglia tappezzata di striscioni: "Della Valle vattene"

12/04/2019

Si acuisce la protesta dei tifosi della Fiorentina contro i Della Valle successivamente alle dimissioni di Stefano Pioli e al ritorno in panchina di Vincenzo Montella. Dopo lo sciopero annunciato per domenica in occasione della partita contro il Bologna (spalti vuoti nel primo tempo), la città si è risvegliata tappezzata di striscioni contro i proprietari del club viola: "Della Valle vattene" il messaggio che appare sugli striscioni esposti, tra le varie zone, a piazzale Michelangelo, alla Fortezza da Basso, nel sottopasso del Gignoro, nella zona di Peretola e in altre zone della città. Gli striscioni sono tutti firmati semplicemente 'Firenze'.