Joe Barone, dall'America per rilanciare la Fiorentina con Commisso

Joe Barone, all’anagrafe Giuseppe, era nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo 1966. A 8 anni però ha lasciato l’isola per emigrare con la famiglia negli Stati Uniti, a Brooklyn, a caccia di sogni. Cresciuto nel più classico dei quartieri italo-americani, non ha dimenticato le sue origini. Dopo la laurea in Economia aziendale ha cominciato a lavorare in un istituto bancario ma nel tempo libero non ha mai smesso di frequentare la comunità italo-americana ed è proprio in quell’ambiente che ha conosciuto l’attuale presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso.