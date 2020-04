Fiorentina, Vlahovic: "Sono il primo tifoso di chi combatte il coronavirus"

FIORENTINA

Dusan Vlahovic, attraverso i profili social della Fiorentina, ha raccontato il suo isolamento dopo aver contratto il coronavirus: "Vi volevo salutare tutti, sto bene, spero che anche voi stiate bene. Non vedo l'ora di abbracciarvi tutti e di vedervi allo stadio - ha spiegato l'attaccante serbo - Io sono il primo tifoso di chi sta combattendo questo virus. Ringrazio tutti i medici che stanno facendo un lavoro straordinario".

"E' un momento particolare, siamo tutti chiusi a casa, ma il tempo passa, guardo serie tv, film, ascolto musica e mi sto allenando per essere pronto per la stagione se ricomincia" ha spiegato. Poi l'appello a sostenere la causa viola nella lotta al Covid-19. "Continuiamo tutti a sostenere la campagna della Fiorentina contro il coronavirus che sta organizzando il nostro presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè, 'Forza e Cuore'. Queste cose sono importanti per tutti".

Nessun dubbio su cosa farà appena finita la quarantena. "La prima cosa che farò appena uscirò dalla quarantena sarà abbracciare la mia famiglia, voi e i miei compagni. E di uscire sul campo. Speriamo che tutto questo passi in fretta".

IL VIDEO