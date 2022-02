Fiorentina: via il nome di Vlahovic dalle maglie per 20 euro

l'iniziativa

Lo store viola vicino al Franchi permette di sostituire il nome dell'attaccante passato alla Juve con quello di Cabral, lasciando il numero 9

Da un numero 9 all'altro, la Fiorentina dimentica Dusan Vlahovic e accoglie Arthur Cabral. Ma come fare per le maglie acquistate dai tifosi con sopra il nome dell'attaccante passato alla Juventus? Allo store viola vicino allo stadio Franchi è partita così un'iniziativa: per 20 euro viene rimosso il nome di Vlahovic dalla maglia e sostituito con quello di Cabral, lasciando intatto il numero 9. Un modo per cancellare il passato e guardare al presente, soprattutto per chi aveva acquistato da poco la maglia del serbo, magari per Natale. Getty Images

C'è già chi si è rivolto al Fiorentina Store, come scrive Repubblica Firenze: i primi a muoversi sono stati i bambini ma a volte sono stati proprio i genitori a spingere per questa soluzione, con la giusta delusione per un campione andato via e l'altrettanto giusta ironia per voltare pagina e guardare avanti.