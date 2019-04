Fiorentina, vertice proprietà-dirigenza: Pioli non rischia, squadra verso il ritiro

07/04/2019

Aria tesa in casa Fiorentina dopo il clamoroso ko contro il Frosinone. Il club ha annunciato un confronto tra proprietà e dirigenza nelle prossime ore per "analizzare con lucidità la situazione e individuare tutte le misure volte a garantire l'impegno nel finale di stagione". Secondo alcune indiscrezioni, la panchina di Pioli (destinato a lasciare la Viola a fine stagione) al momento non sarebbe a rischio, ma per la squadra si profilerebbe invece un ritiro punitivo.