Fiorentina, un anno di Commisso: "Sogno Messi ma l'obiettivo è Chiesa e Castrovilli bandiere"

Il 6 giugno 2019 Rocco Commisso diventava presidente della Fiorentina, un anno dopo racconta così i 365 giorni viola: "Negli Stati Uniti mi dicono: chi te l'ha fatto fare? Ma il calcio italiano era da sempre un mio amore, e ora tutti riconoscono che non mi avevano mai visto così felice" racconta al Corriere dello Sport. L'italo-americano spiega: "Voglio che la Fiorentina diventi punto di arrivo e non di passaggio per i calciatori".