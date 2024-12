Fiorentina, Ranieri chiede rispetto per Bove: "Stanno uscendo cose non vere"

La Fiorentina sta provando a tornare alla normalità dopo il caso Bove che ha scosso tutto l'ambiente. Il peggio è alle spalle, ma nella prima partita in Coppa Italia contro l'Empoli le scorie della paura per quanto successo allo sfortunato centrocampista si sono viste tutte. Ora però i ragazzi di Palladino vogliono cambiare registro e capitan Ranieri lo ha fatto intendere prima della sfida contro il Cagliari: "Edoardo lo sentiamo tutti i giorni, sta bene e sta facendo gli accertamenti necessari. Non vediamo l'ora di riabbracciarlo. Ora però chiedo un po' di rispetto nei suoi confronti perché stanno uscendo delle cose non vere".