Fiorentina, Prandelli: "Era la partita giusta per rischiare"

QUI FIORENTINA

"Vogliamo regalare la vittoria di oggi ai tifosi, mi auguro questa partita abbia dato un senso a tutto quello che stiamo facendo. Il lavoro alla lunga paga, possiamo ancora migliorare perché alcune situazioni non sono chiarissime. Bravi tutti, hanno dimostrato la sfacciataggine che chiedevamo", non può che essere soddisfatto Cesare Prandelli dopo la vittoria per 3-0 della Fiorentina sul campo della Juventus. “Per vincere e combattere la paura devi essere sfacciato, se sei timoroso prima o poi subisci", ha aggiunto il tecnico dei viola. Getty Images

"Mi auguro che questa partita dia un senso a quello che stiamo facendo. Si dice sempre che il lavoro alla fine paghi. Dobbiamo continuare a lavorare, miglioreremo ancora, ora però godiamoci questa vittoria. C'è stata una componente di fortuna, quando rimani in dieci diventa tutto complicato - ha aggiunto Prandelli - Io due anni fa con il Genoa sono rimasto in dieci in 5 partite. Bravi a tutti, hanno dimostrato di avere non solo carattere ma anche quella sfacciataggine che chiediamo. Il presidente Commisso? L'abbiamo sentito, era molto contento, sono felice per lui".

A proposito di Vlahovic, a segno per la terza gara di fila, Prandelli ha evidenziato che "è un grande giocatore, ricordiamoci che ha 20 anni, se riesce a capire i tempi dello smarcamento penso possa fare tanti gol - ha concluso - Ha questo entusiasmo e questa voglia di arrivare, può costruirsi un futuro importante".