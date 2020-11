Fiorentina, scelto Prandelli: a breve l'ufficialità dell'esonero di Iachini

CAMBIO IN PANCHINA

La Fiorentina ha deciso di esonerare Beppe Iachini e affidarsi al grande ex Cesare Prandelli. A breve arriverà l'ufficialità, ma la scelta è stata fatta. Rocco Commisso ha voluto spazzare via l'incertezza che regnava attorno alla guida tecnica ormai da qualche tempo, affidandosi all'esperienza di un allenatore che conosce la piazza come pochi altri. Getty Images

La piazza di Firenze, d'altronde, aveva ormai scaricato Iachini, che ha ottenuto solamente due vittorie nelle prime sette giornate, ma soprattutto non ha mai convinto per il suo stile di gioco troppo conservativo, nonostante una rosa competitiva. Prandelli, invece, verrà accolto a braccia aperte, non tanto per i risultati più recenti (è per altro fermo da un anno e mezzo dopo l'esperienza al Genoa), quanto per il ricordo che ha lasciato nel capoluogo toscano, essendo stato alla guida di uno dei cicli più apprezzati della recente storia viola.

L'ex ct della Nazionale firmerà un contratto di otto mesi, fino a fine giugno. La sosta gli darà una decina di giorni pieni per prendere confidenza con la rosa e cominciare a lavorare sui suoi schemi senza essere catapultato immediatamente nel frullatore di questa stagione dai ritmi serratissimi.