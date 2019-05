Fiorentina, Montella: "Ho visto una reazione, ripartiamo dalla ripresa"

11/05/2019

"La Fiorentina da cui ripartire è quella del secondo tempo - prosegue Montella nell'intervista a Dazn -. Ci stiamo facendo del male da soli, c'è stato masochismo, l'aria tesa dell'ambiente influisce e anche i giocatori ne risentono: hanno sbagliato tre occasioni che in passato avrebbero concretizzato. Dobbiamo ripartire tutti insieme per creare entusiasmo".



Il tecnico viola non guarda alla carta d'identità dei suoi ragazzi: "Siamo i più giovani della Serie A, vero, però possono capitare brutte annate anche a squadre più esperte". Montella per un attimo suda freddo ("Squadra senza obiettivo? Ora forse qualche obiettivo ci potrebbe essere, speriamo di no" riferendosi alla salvezza ancora non conquistata) poi recrimina: "Abbiamo fatto buone partite con Juventus, Atalanta e Bologna e anche questa volta potevamo pareggiare per numero di occasioni ma non ci va bene, manca pure un po' di fortuna".