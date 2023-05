Fiorentina, Jovic e Terzic attaccano Italiano sui social

BUFERA VIOLA

Dopo il ko col Basilea è polemica per la condivisione di un post contro il tecnico da parte dei due giocatori: "Disastro tattico"

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM C'è tanta delusione in casa Fiorentina per la sconfitta subita ieri sera con il Basilea al 92' che complica il sogno della finale di Conference League il 7 giugno a Praga. Ma ad alimentare la tensione all'interno dell'ambiente viola c'è anche l'episodio che chiama in causa Luka Jovic e Aleksa Terzic: i due giocatori serbi (il primo è entrato al 35' del secondo tempo al posto di Cabral, il secondo è rimasto in panchina) hanno condiviso la foto di una 'fanpage' dell'attaccante ex Real Madrid, corredata da un post in cui si parla di "disastro tattico di Italiano" e si criticano alcune scelte del tecnico nella semifinale di andata (il ritorno è previsto in Svizzera il 18 maggio). La società viola ha preso nota ma ha deciso al momento di non rilasciare commenti ufficiali, preferendo affrontare e gestire l'episodio al suo interno. Secondo il regolamento di spogliatoio, non sono esclusi provvedimenti.

IL TESTO DEL POST CONDIVISO DAI GIOCATORI - "Disastro tattico di Italiano. Avrebbe dovuto schierare l'11 titolare di Napoli (dove erano presenti sia Jovic che Terzic, ndr), che aveva fatto una buona prestazione. Specialmente Jovic e Terzic, che erano sembrati molto in forma, ed è stato un errore tenerli in panchina. Continui a ruotare e continui a perdere. Serve un 11 tipo. E l'allenatore non solo ruota, ma lo fa con giocatori che non vedevamo da mesi. In una partita così importante. Italiano continua a non avere la visione giusta".



