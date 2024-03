Fiorentina, Italiano: "La malasorte ci perseguita ma siamo sulla strada giusta"

QUI FIORENTINA

Il tecnico viola dopo il pari in extremis con la Roma: "Ci teniamo la prestazione e pensiamo alla prossima partita"

"Ci dispiace perché ancora una volta veniamo castigati all'ultimo pallone, abbiamo un po' di malasorte che ci perseguita ma la prestazione è stata eccellente contro una squadra in salute". Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, commenta a Dazn il pareggio contro la Roma in campionato: "A due mesi dalla fine non possiamo restare a recriminare, ci teniamo la prestazione e pensiamo alla prossima partita", ha aggiunto. Una Fiorentina che ha sbagliato il quinto rigore in questo campionato. "Ci siamo fermati più di una volta a provarili, tutti quelli che hanno sbagliato sono rigoristi. Più che continuare a lavorare non possiamo fare, sta sbagliando gente che in allenamento fa gol. In questo momento stiamo pagando in maniera eccessiva gli errori dal dischetto, dobbiamo cercare di risolverlo", ha detto ancora Italiano. "Sono punti persi, partite non vinte, amarezza da smaltire in fretta perché giovedì abbiamo già un'altra partita. Resta la soddisfazione per aver giocato alla grandissima contro una squadra forte come la Roma, penso che continuando così qualche partita la vinceremo. Siamo sulla strada giusta per il finale di stagione", ha concluso Italiano.

"I ragazzi sanno che abbiamo buttato via un'altra occasione per fare punti - ha aggiunto il tecnico in conferenza stampa - dopo essere andati in vantaggio e con l'ennesima opportunità dal dischetto. Sono andato nello spogliatoio per parlare di quello che verrà dopo. Cioè la Conference e ancora tante partite in campionato: se ci esprimiamo in questo modo, aggiustando dettagli che non ci fanno vincere, in questi due mesi possiamo davvero fare qualcosa di importante. Vedo la squadra in crescita e anche oggi l'ha dimostrato. Potevamo lavorare col cronometro e non ci siamo riusciti. Archiviamo, prendiamo il buono fatto con una squadra che ultimamente dà 4 gol a tutti".

? "Mi auguro faccia questo step nel finale di stagione, poteva averlo già fatto ma poi avuto problemi di infortuni. Mi auguro che il primo tempo, e parte del secondo, possano far trovare a Ricky assieme a tutti gli altri questo spirito e questa qualità. Si passa dalla crescita di tutti. Però sono dettagli che non riusciamo a mettere a posto. Il dettaglio non è mettersi meglio sul 2-2 ma segnare il rigore e lavorare meglio col cronometro, coprire l'ultima palla. Potevamo chiudere la partita e per l'ennesima volta abbiamo sbagliato. Però vedo Ricky e tanti altri in crescita".

